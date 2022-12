Nikolausaktion in der Kinderklinik Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Nikolausaktion Höhenretter beschenken Kinder in Rostocker Klinik Von dpa | 06.12.2022, 15:04 Uhr

Für die jungen Patienten der Uniklinik in Rostock ist der Nikolaus in diesem Jahr vom Dach gekommen. Und er war nicht allein. Spezialisten der Rostocker Berufsfeuerwehr seilten sich am Dienstagvormittag vom Dach in den Innenhof der Kinderklinik in der Hansestadt ab: verkleidet als Weihnachtsmann oder als Superhelden. „Mit der Aktion wollen wir die Kinder für einen kurzen Moment vom Klinikalltag ablenken“, sagte Sven Vormeyer, einer der Spezialisten für die Rettung aus großen Höhen und Tiefen, die im Einsatz waren.