Mecklenburg-Vorpommerns Umweltbehörden rechnen kaum mit Schäden durch das aktuelle Hochwasser in der Ostsee. „Unsere Fachleute schätzen ein, dass man sich an der Ostseeküste wegen der umgesetzten Küstenschutzmaßnahmen keine Sorgen machen muss“, sagte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag auf einer Tagung mit Wasserexperten in Gützkow (Vorpommern-Grefswald). Lediglich an den Boddengewässern, also den mit der Ostsee verbundenen Buchten, könne es vereinzelt zu nennenswerten Überflutungen kommen.



Dieses Hochwasser werde medial deutlich größer gehandelt, als es sei, sagte Backhaus. Die mit solchen Ereignissen erfahrenen Experten in den zuständigen Ämtern haben dieses Hochwasser für MV als höchsten Wasserstand seit 14 Jahren eingestuft.



Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erwartet die Ostsee-Höchststände durch den anhaltenden Ostwind in der Nacht von Freitag zu Samstag. Sie sollen westlich von Rügen einen Wasserstand von bis zu 130 Zentimetern über dem mittleren Wasserstand erreichen.