Hochschule: Studium „Soziale Arbeit" berufsbegleitend

Um den Mangel an qualifizierten Fachkräften in der sozialen Arbeit zu beheben, bietet die Hochschule in Neubrandenburg das Studium jetzt berufsbegleitend an. Das Bachelor-Studium „Soziale Arbeit“ soll sieben Semester dauern und beginnt erstmals im Herbst 2022, wie ein Hochschulsprecher am Donnerstag sagte. Wer solch ein Studium meistere, habe bessere Chancen bei Jugend-, Sozial- und Gesundheitsämtern sowie bei sozialen Verbänden. Zusammen mit dem Institut für Weiterbildung sei ein Studiengang entwickelt worden, der sich inhaltlich und zeitlich gut mit Berufstätigkeit verbinden lasse.