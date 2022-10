Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzierung Hochschule Neubrandenburg: Energiekosten gefährden Finanzen Von dpa | 26.10.2022, 08:43 Uhr

Die Hochschule Neubrandenburg bangt um ihre Finanzierung. Da es keine finanzielle Hilfe vom Land für die gestiegenen Energiekosten gebe und auch Rücklagen gekürzt werden sollen, sei die Arbeitsfähigkeit der Bildungseinrichtung gefährdet, teilte der Senat der Hochschule am Mittwoch in Neubrandenburg mit. Man appelliere an Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD), den Hochschulen im Nordosten auch bei den stark gestiegenen Kosten eine auskömmliche Finanzierung zu sichern. Das sei bisher nicht der Fall.