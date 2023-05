Kannst kein Platt, fehlt dir watt. Wer die plattdeutsche Sprache vermisst, der kann sie in den Plattdeutschen Wochen in vollen Zügen genießen. Foto: fossiphoto via www.imago-images.de up-down up-down Plattdeutsche Wochen 2023 Kiek mol: Überall in MV wird in den nächsten Wochen Plattdüütsch geschnackt – sogar im Bus Von Anja Bölck | 23.05.2023, 16:47 Uhr

Hör mal ‘n beten to: Am 28. Mai starten die Plattdeutschen Wochen in MV. Da ist drei Wochen was los im Land und alles auf Platt – Radtour, Gartenführung, Lesung, Tanz, Andacht, Theater – sogar die Ansage im Bus. Wat noch? Kiek mol: