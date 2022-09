Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Vorpommern-Greifswald Hirsch springt vor Transporter: B110 gesperrt Von dpa | 13.09.2022, 07:14 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Hirsch in Vorpommern ist ein Fahrzeugschaden von knapp 18.000 Euro entstanden. Außerdem musste in der Nacht zu Dienstag die Bundesstraße 110, die südliche Zufahrt zur Insel Usedom, bei Murchin zeitweise gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Hirsch war gegen Mitternacht plötzlich vor den Transporter eines 32-jährigen Fahrers gesprungen. Der Transporter wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, der Fahrer blieb unverletzt.