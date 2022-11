Hier findest Du einen Guide für gesundes Fast Food in MV. Symbolfoto: Toa Heftiba via Unsplash up-down up-down Logo NEO Tag des Fast Food Hier gibt es gesundes Fast Food in MV Von Carolin Beyer | 15.11.2022, 17:56 Uhr

Du möchtest mal etwas anderes als Pommes und Burger? Einige Unternehmen in MV bieten auch gesundes Fast Food an. Ein Überblick zum Tag des Fast Food am 16. November.