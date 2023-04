Ohne die richtige Angelkarte kann der Ausflug zum Heringsangeln an die Ostsee teuer werden. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Angelexperte gibt Tipps Lust auf Heringsangeln in MV? Diese Angelkarten braucht es für Ostsee und Warnow Von Udo Roll | 14.04.2023, 18:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Für beliebte Heringsspots in Stralsund, Rostock oder Wismar ist eine gesonderte Angelberechtigung notwendig. Viel Geld kosten die Karten nicht. Ein Angelexperte verrät, wo die Heringe in MV am besten beißen.