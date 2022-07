ARCHIV - Eine Pflegekraft steht auf einer Intensivstation in einem Zimmer und bedient eine Herz-Lungen-Maschine. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Strauch up-down up-down Krankenhaus Helios-Kliniken: Zahl freier Intensivbetten unbedenklich Von dpa | 27.07.2022, 15:48 Uhr

Die Helios-Kliniken in Schwerin sehen trotz nahezu Vollauslastung der Intensivbetten keinen Grund zur Sorge. Wie ein Sprecher des Klinikums mitteilte, werden aktuell viele in der Pandemie verschobene Operationen nachgeholt, was zu einer hohen Auslastung der Intensivstation führt. Sollte die Zahl der Corona-Patienten, die eine Intensivbehandlung benötigen, wieder steigen, könne man jederzeit reagieren und nicht-kritische Eingriffe aufschieben.