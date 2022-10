Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Mecklenburgerische Seenplatte Heilbad Waren und Unternehmer fordern nachhaltigere Hilfen Von dpa | 24.10.2022, 16:47 Uhr

Schnellere und nachhaltigere Hilfen für Bürger und Unternehmen im Zuge der Energiekrise haben die Stadtvertreter im Heilbad Waren an der Müritz von Land und Bund verlangt. Das geht aus einem offenen Brief hervor, den alle Fraktionen der Stadtvertretung und eine Reihe von Unternehmern der Region am Montag vorgestellt haben. Zunehmende Preissteigerungen und wachsende Ungewissheit in der Energieversorgung seien die Ursachen.