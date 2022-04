Schweriner Schloss FOTO: Jens Büttner Schwerin Hausverbot und Anzeige gegen Besucherin des Schlosses Von dpa | 19.04.2022, 12:56 Uhr | Update vor 46 Min.

Eine 55-jährige Besucherin des Schweriner Schlosses hat nach einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst des Landtages Hausverbot und wurde angezeigt. Bei einem Besuch am Sonntag habe die Frau die Begrenzungen des Schlossmuseums übertreten und sei mehrfach und trotz Ermahnung in gesperrte Bereiche des Landtages eingedrungen, über die Anweisungen des Sicherheitsdienstes habe sie sich vehement hinweggesetzt, teilte die Polizeiinspektion in Schwerin am Dienstag mit. Die Schlossverwaltung sprach daraufhin ein Hausverbot aus.