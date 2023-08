Feuerwehr und Wasserrettung im Einsatz Hausboot droht auf Müritz zu sinken Von Michael Brockmöller | 17.08.2023, 19:21 Uhr Zahlreiche Rettungskräfte waren auf der Müritz im Einsatz. Foto: Michael Brockmöller up-down up-down

Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist am Donnerstag nahe Waren ausgerückt, um in Not geratenen Urlaubern zu helfen.