Vorpommern-Rügen Hausbesitzer verklebt Dachpappe: Haus und Carport brennen Von dpa | 04.09.2023, 07:25 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das heiße Verkleben von Dachpappe kommt einen 47-jährigen Hausbesitzer aus Richtenberg (Vorpommern-Rügen) teuer zu stehen. Der Hobbyhandwerker setzte am Wochenende dabei sein Wohnhaus und Carport in Brand, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Brand wurde am Samstagabend vom Verursacher selbst gemeldet.