Arztpraxis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Hausärztliche Versorgung: Suche nach Lösungen auf dem Land Von dpa | 26.11.2022, 14:42 Uhr

Über die Stärkung der hausärztlichen Versorgung vor allem auf dem Land hat am Samstag der Hausärzteverband Mecklenburg-Vorpommern beraten. Laut der Staatssekretärin für Gesundheit, Sylvia Grimm (SPD), braucht es vor allem für die Versorgung in ländlichen Regionen neue Lösungen, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums. So werde der regionenübergreifende Zusammenschluss mehrerer Fachärztinnen und -ärzte bereits erprobt. Praxen auf dem Land bekämen zudem Förderungen, um den Standort zu einem attraktiveren Arbeitsplatz zu machen.