Fußball Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Hansa Rostock: Pfandbecher bei Heimspielen Von dpa | 02.02.2023, 15:36 Uhr

Fans von Hansa Rostock werden mit Beginn der Rückrunde bei Heimspielen ihre Getränke im Ostseestadion ausschließlich in Mehrweg-Pfandbechern ausgeschenkt bekommen. Der Verein kündigte die Umstellung am Donnerstag an. Damit werde bei jedem Spiel ein erheblicher Müllberg vermieden. Das Becherpfand in Höhe von 2,00 Euro werde bei der Rückgabe an den Verkaufsständen wieder erstattet.