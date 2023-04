Hans-Eckardt Wenzel ist Songschreiber, Sänger, Bandleader, Buchautor, Clown und Regisseur. Foto: Sandra Buschow up-down up-down Filmkunstfest MV 2023 Hans-Eckardt Wenzel kommt mit Film und Konzert nach Schwerin Von Ulrich Grunert | 25.04.2023, 18:25 Uhr

„Wenzel – Glaubt nie, was ich singe“ erzählt beim Filmkunstfest MV vom „bizarren Leben“ von Hans-Eckardt Wenzel, dazu spielt der Sänger ein Konzert in Schwerin. Sechs Fragen an den Kult-Liedermacher.