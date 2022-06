PRODUKTION - Eine Cannabispflanze blüht. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert Brand Hanfplantage war Ursache für Feuer mit Millionenschaden Von dpa | 08.06.2022, 09:12 Uhr

Der Brand mit einem Millionenschaden in einem Mehrfamilienhaus in Wismar am Wochenende geht auf eine illegale Cannabis-Plantage zurück. Das ergaben die Untersuchungen des Gutachters, wie eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Gegen den Mieter der Erdgeschosswohnung, in der das Feuer am Samstag zuerst ausbrach, wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.