Handwerker Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Vollversammlung Handwerkskammer kritisiert Bürgergeld als „falsches Signal“ Von dpa | 19.11.2022, 13:14 Uhr

Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern hat das geplante Bürgergeld kritisiert. Viele Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen würden zurecht die Frage stellen, ob sich Arbeit überhaupt noch lohnt, erklärte die Vollversammlung der Kammer am Samstag in Rostock. Für die dringend erforderliche Fachkräftesicherung sei das Bürgergeld ein falsches Signal. Die Ablehnung des Gesetzentwurfes zum Bürgergeld durch den Bundesrat und der Verweis an den Vermittlungsausschuss seien ein Zeichen dafür, dass die Schwachstellen des Gesetzes dringend überarbeitet werden müssten.