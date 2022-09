Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Handgranatenattrappe: Sprengstoffalarm an Flughafen Von dpa | 12.09.2022, 08:07 Uhr

Ein Souvenir aus Polen in Form einer Handgranate hat für einen Sondereinsatz von Sprengstoffexperten auf dem Flughafen der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, kam es deshalb am Samstag auf dem Flughafen Heringsdorf auch zu Verspätungen für Passagiere anderer Flugzeuge.