Einzelhandel Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Konjunktur Handelsverband Nord erwartet Umsatzrückgang Von dpa | 31.01.2023, 16:48 Uhr

Der Einzelhandel rechnet in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr mit einem inflationsbereinigten Umsatzrückgang von etwa zwei Prozent. „Neben den kriegsgetriebenen Energiekosten sind ein wachsender Fachkräftemangel und Digitalisierungsprozesse die größten Herausforderungen für die Unternehmen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord, Dierk Böckenholt, am Dienstag.