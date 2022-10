Königsstuhl Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Verzögerung Haltemast für neue Königsstuhl-Plattform kommt später Von dpa | 12.10.2022, 13:05 Uhr

Die Aufstellung des Haltemastes für die neue Aussichtsplattform oberhalb des Königsstuhls auf Rügen verzögert sich. Statt am Mittwoch solle der über 40 Meter lange Mast nun am Donnerstag aufgerichtet werden, sagte Mark Ehlers, Geschäftsführer des Nationalpark-Zentrums Königsstuhl. Zuvor müsse der Mast noch in seine Ausgangslage gebracht werden. „Das sind einfach sehr aufwendige Arbeiten, die länger dauern als gedacht.“