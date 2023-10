Happy Halloween! Längst ist das Gruselfest auch hierzulande ein fester Bestandteil im Event-Kalender. Groß und Klein schnitzen Kürbisse, verkleiden sich als Monster und ziehen um die Häuser in der Hoffnung auf Süßes – denn sonst gibts bekanntlich Saures.

Das ursprünglich keltische Fest mit irischen Wurzeln hat vor allem in den USA monströse Ausmaße angenommen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zahlreiche Partys, bei denen die Stimmung mindestens genauso gruselig ist wie auf der anderen Seite des großen Teichs. Eine Übersicht mit Feten in MV für Hexen, Zauberer, Zombies und Co.

Pre-Rave im Zenit Schwerin

Im Schweriner Zenit findet Halloween in diesem Jahr etwas früher statt. Bereits am 28. Oktober 2023 steigt ab 22 Uhr der Pre-Rave zum Gruselfest. Wer Halloween mal anders feiern, kann auch am 30. Oktober vorbeischauen. Dann findet zum ersten Mal in Schwerin das Outside World Festival im Zenit statt. Ein Highlight für alle Techno-Fans, die nicht so auf verkleiden stehen.

Tickets für die Pre-Party gibt es unter https://clubzenit.ticket.io/

Dunkel-Munkel-Party im Schweriner Zoo

Direkt an Halloween können von 14 bis 19 Uhr große und kleine Geister im Zoo feiern. Lichterketten und Lampions sorgen fürs passende Ambiente, doch Achtung: Hinter manchem Baum können sich auch Waldgeister verstecken. Mehrere Gruselstationen warten auf mutige Besucher. Auch am 1. November wird es eine Dunkel-Munkel-Party geben.

Bei der Munkel-Dunkel-Party sind auch die Totenkopfaffen mit von der Partie. Foto: Zoo Schwerin

Weitere Informationen unter https://www.zoo-schwerin.de/erlebnisse/veranstaltungen

Halloween-Party im LT-Club Rostock

Im Rostocker LT-Club geht die Halloween-Party am 30. Oktober 2023 drei Stunden vor Mitternacht los. Bei schauriger Deko lassen Sounds aus den 80ern bis 2000ern die Tanzfläche schaurig-schön beben. Im Vorverkauf gibt es Tickets für 7 Euro zuzüglich Gebühr. Bis 23 Uhr bekommen Gäste einen Bloody Drink kostenlos.

Weitere Infos unter https://www.lt-club.de/

Monsterball im Theater des Friedens Rostock

Eine weitere Halloween-Party der Hansestadt findet im Theater des Friedens statt. Der „Monsterball“ lädt stilecht mit blutrotem Teppich zu guter Musik und passenden Drinks ein. Einlass ist für alle ab 18 Jahren, um 22 Uhr startet das Event.

Halloween XXL im K2 Grevesmühlen

Im K2 steigt laut Veranstaltern mit der „XXL Halloween Party“ das größte Event der Region. Ab 22 Uhr werden die Türen für alle Grusel-Fans geöffnet. Auf dem Main Floor dröhnen EDM, Charts und 90er sowie 2000er aus den Lautsprechern, während auf dem Second Floor Schlager, Mallorca- und Partyhits die Stimmung anheizen. Eine Pyro-Show sorgt zudem für schreckliche Unterhaltung.

Tickets gibts unter https://nachterlebnis.ticket.io/drmpcmes/ für rund 10 Euro, im Vorverkauf zahlen die ersten Käufer nur 7,90 Euro (die Karten sind allerdings nahezu ausverkauft).

XXL-Party in der Event Arena Spornitz

In der Event Arena wird auch in diesem Jahr groß Halloween gefeiert. Vom 30. Oktober wird ab 21 Uhr reingefeiert, die ersten 250 Vorbesteller können bereits für 7,90 Euro Party machen (fast ausverkauft), ansonsten gibts die Tickets für 9,90 Euro (online hier erhältlich). Schaurige Animationen und XXL-Deko verbreiten Grusel-Stimmung. Aus den Boxen dröhnen auf drei Floors EDM, House, Schlager, Charts und Techno.

DJ KXXMA in der Mehrzweckhalle Bad Doberan

In der Bad Doberaner Mehrzweckhalle feiert das Sharks am 30. Oktober ebenfalls eine Riesen-Party. An den Decks ist unter anderem DJ KXXMA, der für Remixes wie „Herz an Herz“ oder „Sag das Zauberwort“ bekannt ist.

Außerdem mit dabei sind Acina, Maté und Davo. Feuerwerk und eine passende Show bringen zudem Spaß, Spaß, Spaß! Um 20 Uhr startet die Party. Tickets gibt es online für rund 13 Euro.

Halloween im Colosseum Neubrandenburg

Wer am 30. Oktober 2023 verkleidet vor der Neubrandenburger Disco erscheint, kann bis 23 Uhr kostenlos mitfeiern. Mit fünf Club-Areas ist dann für jeden Party-Geschmack etwas dabei. Die Veranstalter versprechen einige Specials. Außerdem steht die Wahl von Miss und Mister Halloween 2023 an. Ab 22 Uhr gehts offiziell los, Tickets an der Abendkasse kosten 9,50 Euro.

Weitere Infos unter https://colosseum-disco.de/

Mexikanisches Halloween in Bibow

Im Schloss Neuhoff in Bibow erleben die Gäste Halloween auf mexikanische Art. Unter dem Motto „Dia de los Muertos“ dürften am 28. Oktober 2023 nicht nur die Skelette tanzen. Ab 19 Uhr gibt es Livemusik und mexikanische Spezialitäten. Ein Kostümwettbewerb rundet den Themenabend ab.

Tickets gibts ab 5,44 Euro. Camping ist übrigens kostenlos vor Ort möglich.

Weitere Infos unter https://schlossneuhoff.de/veranstaltungen/

Familienfest in Malchin

Auf dem Marktplatz in Malchin wird bereits am Freitag, den 27. Oktober 2023, von 16 bis 18.30 Uhr Halloween gefeiert. Auf große und kleine Gespenster warten unter anderem Musik, Hüpfburg und ein Kostümwettbewerb. Das Highlight ist der große Geisterumzug mit Laternen ab 18.30 Uhr.

Weiter Informationen unter http://www.amt-malchin-am-kummerower-see.de