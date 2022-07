Die Wassertemperaturen in den Schwimmhallen wurden in der Regel um zwei Grad gesenkt FOTO: Jörg Carstensen up-down up-down Energiesparen im Schwimmbecken Sprung ins kältere Becken – Hallenbäder in MV senken Wassertemperaturen Von Udo Roll | 15.07.2022, 10:00 Uhr

Schwimm- und Freizeitbäder in Mecklenburg-Vorpommern reagieren auf die aktuelle Energiekrise. Unter anderem im Wonnemar in Wismar und in der Oase Güstrow wurden die Temperaturen angepasst. Andere Bäder gehen sogar noch weiter.