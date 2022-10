Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Halbe Million Euro Schaden bei Hausbrand: Ermittlungen Von dpa | 17.10.2022, 07:47 Uhr

Nach dem Brand in einem Wohnhaus mit zwei Ferienwohnungen in Vipperow (Mecklenburgische Seenplatte) muss sich ein 24 Jahre alter Mann wegen Brandstiftung verantworten. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, soll der Bewohner der Ferienwohnung im Dachgeschoss des Hauses das Feuer fahrlässig verursacht haben, wie die bisherigen Ermittlungen ergaben. Bei dem Brand am Sonntag war das gesamte Haus ausgebrannt und ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden.