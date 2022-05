ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Prozess Hafturteil für versuchten Mord: Polizist legt Revision ein Von dpa | 24.05.2022, 09:43 Uhr

Das Haft-Urteil für einen Polizisten, der eine Frau im Streit in Brand gesetzt hatte, wird voraussichtlich vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüft. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte, haben die Verteidiger des 56-jährigen Verurteilten Revision gegen das Urteil eingelegt. Das Landgericht hatte den Mann aus dem Landkreis Rostock vor einer Woche des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Es verhängte elf Jahre Freiheitsstrafe.