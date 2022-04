Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Vorpommern-Rügen Haftbefehl gegen 33-Jährigen nach Messerattacke Von dpa | 09.04.2022, 18:02 Uhr | Update vor 41 Min.

Nach einer Messerattacke auf einen 58-Jährigen in Stralsund hat die Polizei einen Mann in Greifswald festgenommen. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Tatverdächtige aus geschäftlichen Beziehungen von einer größeren Summe Bargeld in der Wohnung des Opfers gewusst habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Gegen den 33-jährigen Deutschen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen.