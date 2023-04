Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Nach Hackerangriff Landes-IT in MV auch über Ostern im Cyber-Notstand Von dpa | 06.04.2023, 14:14 Uhr

Wegen des Cyberangriffs in mehreren Bundesländern muss die IT des Landes Mecklenburg-Vorpommern auch über die Osterfeiertage arbeiten. Die Angriffe dauerten an, für Ostern gebe es eine Bereitschaft, um jederzeit handlungsfähig zu sein, teilte das Innenministerium in Schwerin am Donnerstag mit.