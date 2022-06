ARCHIV - Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeswirtschaftsminister, spricht mit Journalisten. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul Raffinerie-Zukunft Habeck: Wollen „Schwedt zu Leuna“ machen Von dpa | 13.06.2022, 11:31 Uhr

Die Task Force von Bund und Ländern zur Zukunft der Raffinerie PCK Schwedt soll über die Ölversorgung hinaus weitere Möglichkeiten für den Standort ausloten. Ziel sei es, „Schwedt zu Leuna“ zu machen, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag auf dem ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow mit Blick auf die Raffinerie in Sachsen-Anhalt weiter sagte.