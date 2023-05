Gesprächsrunde zu LNG-Terminal vor Rügen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bundesregierung Habeck kommt wegen geplanter LNG-Terminals nach Rügen Von dpa | 10.05.2023, 12:16 Uhr

Im Ringen um ein Terminal für Flüssigerdgas (LNG) am Standort Rügen kommt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut auf die Insel. Habeck werde nach aktuellem Stand am Freitag nach Mukran im Osten der Insel reisen, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch auf Anfrage mit. Geplant sei ein Treffen mit der Landesregierung. Es solle zudem für die LNG-Pläne geworben und die Notwendigkeit erläutert werden. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.