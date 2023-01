Energiestandort Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Klimaschutzminister Habeck fehlt erkrankt bei LNG-Terminaleröffnung in Lubmin Von dpa | 14.01.2023, 09:25 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist erkrankt und kommt deswegen an diesem Samstag nicht zur Eröffnung des zweiten deutschen Terminals zum Import von Flüssigerdgas nach Lubmin in Vorpommern. Vertreten wird der Grünen-Politiker von seinem Parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner, wie eine Ministeriumssprecherin am Morgen mitteilte. Zu dem Termin wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet sowie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).