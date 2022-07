Der Schweriner DRK-Geschäftsführer Jens Leupold kennt sich mit Erster Hilfe aus. Auch bei Sonnenstich und Hitzekoller. Aber an extrem heißen Tagen besser nicht in die Sonne gehen, rät er. FOTO: Anja Bölck up-down up-down Tipps von DRK-Chef Jens Leupold aus Schwerin Hab ich einen Sonnenstich? So schütze ich mich vor der Sommerhitze Von Anja Bölck | 17.07.2022, 12:00 Uhr

Roter Kopf, Schüttelfrost, Übelkeit – habe ich einen Sonnenstich? Das werden sich an den heißen Tagen viele fragen. Der Schweriner DRK-Geschäftsführer Jens Leupold sagt, was bei einem Sonnenstich zu tun ist und was er von Völlerei und Siesta hält.