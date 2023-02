Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Gutachter: Defekt an Hybridauto als Ursache für Hausbrand Von dpa | 06.02.2023, 15:32 Uhr

Ein technischer Defekt an einem Auto ist die Ursache für den Wohnhausbrand in Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem zwei Rentner verletzt worden waren. Dies habe ein spezieller Brandgutachter am Montag festgestellt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Wagen mit hybridem Antrieb - Verbrennungs- und Elektromotor - habe in der Garage am Sonntag als erstes Feuer gefangen. Der Brand habe dann auf das mit der Garage direkt verbundene Wohnhaus übergegriffen.