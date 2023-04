Michelin vergibt seine Sterne Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Gastronomie „Guide Michelin“: Neun Ein-Sterne-Restaurants in MV Von dpa | 04.04.2023, 18:49 Uhr

Auf ein Zwei- oder gar Drei-Sterne-Restaurant muss Mecklenburg-Vorpommern weiter warten. Dafür finden sich in der neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ aber - wie im Vorjahr auch - neun bekannte Restaurants mit einem Stern. Neu ist die Auszeichnung des Schweriner Restaurants „Cube by Mika“ als eines der „Bib Gourmand“-Restaurants, wie aus der am Dienstag vorgestellten Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers hervorgeht.