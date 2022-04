Aktivisten stehen in der Pumpstation neben einem Polizisten. Foto: --/dpa FOTO: -- Protest Gruppe „Letzte Generation“ schraubt wieder an Ölpipeline Von dpa | 29.04.2022, 15:40 Uhr

Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Freitag erneut an einer Rohrleitung zur Raffinerie Schwedt (Brandenburg) manipuliert. Wie eine Polizeisprecherin sagte, soll ein Ventil einer Pumpstation bei Strasburg (Vorpommern-Greifswald) zugedreht worden sein. Eine ähnliche Aktion hatte die Gruppe am Mittwoch bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) versucht. Gegen die Beteiligten werde wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Nach Angaben von „Letzte Generation“ soll der Ölfluss gestoppt werden.