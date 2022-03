Laptop FOTO: Silas Stein Kommunen Grünen-Politikerin Oehlrich: Mehr IT-Sicherheit für Kommunen Von dpa | 31.03.2022, 18:47 Uhr | Update vor 13 Min.

Die Grünen-Politikerin Constanze Oehlrich hat mehr IT-Sicherheit für Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. In den Kommunen lägen hochsensible Daten wie Fingerabdrücke und biometrische Fotos für Personalausweise, was sie zu Angriffszielen für Hacker mache, erklärte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nach einer Expertenanhörung im Innenausschuss des Landtags am Donnerstag. Das Land müsse deshalb mehr Verantwortung übernehmen.