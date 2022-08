ARCHIV - Constanze Oehlrich, Abgeordnete der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Landtag, schaut in die Kamera. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Landtagsabgeordnete Grüne: Cannabis-Eigenverbrauch entkriminalisieren Von dpa | 05.08.2022, 17:13 Uhr

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben ihrer Forderung nach Entkriminalisierung des Eigenverbrauchs von Cannabis Nachdruck verliehen. Damit könnten Ermittlungsbehörden spürbar entlastet werden und ihre Arbeit auf andere Deliktbereiche konzentrieren. „Es gibt wirklich drängendere Probleme, mit denen sich Polizei und Justiz beschäftigen müssen. Rechtsextreme Netzwerke oder Hasskriminalität im Internet sind nur zwei Beispiele für die Gefahren, mit denen sich unser demokratisches Gemeinwesen derzeit konfrontiert sieht“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Constanze Oehlrich am Freitag in Schwerin.