Finanzministerium Grundsteuerreform: Erst jeder Fünfte hat abgegeben Von dpa | 04.10.2022, 17:44 Uhr

Vier Wochen vor dem Ende der Abgabefrist für die Erklärungen zur Grundsteuerreform sind erst 21 Prozent der Eigentümer in Mecklenburg-Vorpommern dieser Pflicht nachgekommen. Wie das Finanzministerium in Schwerin am Dienstag weiter mitteilte, häufen sich mit dem Näherrücken der Abgabefrist die Anfragen in den Finanzämtern „zum Teil deutlich“. Dadurch seien die Wartezeiten am Telefon länger geworden. Um sie zu verkürzen, werde dort jetzt mehr Personal eingesetzt.