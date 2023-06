Von der Grundsteuer-Reform sind alle Grundstücksbesitzer betroffen. Foto: Henning Kaiser up-down up-down Schreiben vom Finanzamt In MV fehlen noch 51.500 Grundsteuererklärungen – trotz letzter Warnung Von Thomas Volgmann | 14.06.2023, 05:00 Uhr

Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärungen lief bereits am 31. Januar 2023 ab, die Erinnerungsfrist am 9. Juni. Doch in MV fehlen immer noch tausende Erklärungen. Jetzt wird es ernst.