Ole Krüger Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv up-down up-down Delegiertenversammlung Grünen-Parteitag mit Neuwahl der Parteispitze in Rostock Von dpa | 24.09.2022, 03:48 Uhr

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern wählen eine neue Parteispitze. Auf dem Landesparteitag heute um 09.30 Uhr in Rostock stellt sich der bisherige Co-Vorsitzende Ole Krüger zur Wiederwahl. Weike Bandlow kandidiert nach zwei Jahren im Amt nicht wieder. An ihrer Stelle will die 24-jährige Katharina Horn aus Greifswald in die Doppelspitze aufrücken. Der Grünen-Landesverband zählt nach eigenen Angaben rund 1250 Mitglieder.