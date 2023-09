Güstrow Grünen-Parteitag berät über Mobilitätskonzept für MV Von dpa | 22.09.2023, 17:43 Uhr | Update vor 12 Min. Grünen-Fraktion Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zu einem Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern werden am Samstag rund 130 Delegierte in Güstrow erwartet.