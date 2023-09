Parteien Grünen-Chef Nouripour mahnt Schulterschluss gegen Rechts an Von dpa | 23.09.2023, 12:43 Uhr | Update vor 23 Min. Omid Nouripour Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down

Angesichts des Umfragehochs der AfD in Mecklenburg- Vorpommern hat Grünen-Bundesparteichef Omid Nouripour zu einer klaren Abgrenzung von rechtsextremen Positionen gemahnt. „Wir müssen die Umfragewerte der AfD in Mecklenburg-Vorpommern ernst nehmen“, sagte Nouripour am Samstag bei einem Landesparteitag der Grünen in Güstrow. Es brauche dringender denn je einen Schulterschluss demokratischer Parteien. „Die AfD bietet keine Lösungen. Sie redet schlecht über unser Land, um sich selbst zu profilieren.“