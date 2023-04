Grüne Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Politik Grünen-Bundesvorsitzende Lang beim MV-Parteitag in Grimmen Von dpa | 22.04.2023, 01:47 Uhr

Rund 130 Delegierte werden heute in Grimmen (Kreis Vorpommern-Rügen) zum Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Am Vormittag wird die Bundesvorsitzende der Partei, Ricarda Lang, eine Rede halten. Dem Parteitag liegt zudem ein rund zehnseitiger Leitantrag vor, der sich mit der Entwicklung der ländlichen Räume in dem Bundesland befasst. Darin fordern die Grünen unter anderem einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und mehr Freizeitangebote für junge Menschen. Die Partei ist mit fünf Abgeordneten im Schweriner Landtag vertreten und zählt im Nordosten insgesamt rund 1260 Mitglieder. Vorstandswahlen stehen bei dem Parteitag nicht an.