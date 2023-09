Partei Grüne wollen soziales Profil schärfen: Horn auf Sozialtour Von dpa | 01.09.2023, 12:59 Uhr Katharina Horn Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern wollen nicht nur als Öko-Partei, sondern auch mit einem sozialen Profil wahrgenommen werden. Dazu startet die Landesvorsitzende Katharina Horn am Montag eine „Sozialtour“ durch das Land. Themenschwerpunkt sei die Armut in MV, erklärte sie am Freitag. Dies sei nach wie vor ein gravierendes Problem.