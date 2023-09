Bebauung Grüne wollen Flächenfraß stoppen: „vier Hektar pro Tag“ Von dpa | 18.09.2023, 16:13 Uhr | Update vor 50 Min. Bauarbeiter Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Die Grünen schlagen wegen der fortschreitenden Bebauung freier Flächen in Mecklenburg-Vorpommern Alarm. „Mit im Mittel vier Hektar pro Tag lag der Flächenverbrauch in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt“, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Hannes Damm am Montag in Schwerin unter Berufung auf Zahlen des Leibniz-Institutes für ökologische Raumentwicklung.