Grüne kritisieren Benachteiligung der Kinder-Tagespflege Von dpa | 15.06.2023, 18:56 Uhr

Die Zahl der Tagesmütter und -väter hat sich nach Angaben von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) seit 2006 halbiert. Statt der damals 1429 seien 2022 noch 772 Personen in der privaten Kindertagespflege tätig gewesen. Als Gründe für den Rückgang nannte sie die veränderte Situation am Arbeitsmarkt, die Altersstruktur der Betroffenen, sinkende Geburtenzahlen und die inzwischen für Eltern kostenfreie Kinderbetreuung in Kitas.