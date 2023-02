Grünen-Fraktion Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Abgeordnetenhauswahl Grüne im Nordosten: verdientes Ergebnis nach Berlin-Wahl Von dpa | 12.02.2023, 20:20 Uhr

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen sich nach der Wahl in Berlin ausgesprochen optimistisch. „Bei den unter 44-jährigen Wählerinnen und Wählern sind wir sogar stärkste Partei! Das ist eine schöne Überraschung und ein verdientes Ergebnis für Bettina und die Bündnisgrünen in Berlin“, sagte die Landesvorsitzende Katharina Horn am Sonntag in Schwerin über das Ergebnis der Berliner Grünen um Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Jetzt sei es die Aufgabe aller demokratischen Parteien, eine stabile Regierungsmehrheit zu verhandeln.