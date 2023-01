Straßenbau Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Grüne gegen Straßen-Neubauprojekte: Heftige Kritik von CDU Von dpa | 23.01.2023, 17:10 Uhr

Die Grünen halten Straßenbau-Projekte wie die Nordumfahrung von Schwerin oder andere Umgehungsstraßen im Land für verkehrs- und klimapolitisch falsch und dringen auf einen Stopp für solche Vorhaben. „Wir wollen den Verkehr klimafreundlicher machen, das Geld dort investieren, wo es notwendiger ist: In die Sanierung maroder Brücken, in die Schieneninfrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Jutta Wegner am Montag in Schwerin.