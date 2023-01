Photovoltaik Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Photovoltaik Grüne beklagen zu zögerlichen Ausbau von Solarstrom in MV Von dpa | 18.01.2023, 14:00 Uhr

Zu lange Bearbeitungszeiten und fehlende Flächen bremsen nach Ansicht der Grünen den Ausbau der Solarstrom-Gewinnung in Mecklenburg-Vorpommern. „Das angepriesene Beschleunigungsverfahren der Landesregierung scheint für den Solarausbau eher ein riesiger Bremsklotz zu sein“, konstatierte der Grünen-Landtagsabgeordnete Hannes Damm am Mittwoch in Schwerin. Er berief sich dabei auf die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion zum Genehmigungsstand für Photovoltaik-Freiflächen.