Vorpommern-Rügen Größere Schlägerei bei Schützenfest: Zwei Verletzte Von dpa | 04.07.2022, 15:19 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei unter etwa 30 Menschen in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) wegen einer ganzen Reihe von Straftaten. Bei dem Vorfall auf einem Schützenfest in der Nacht zu Sonntag wurden zwei 43 und 25 Jahre alte Männer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Der Jüngere erlitt schwere Verletzungen, beide Geschädigten kamen in eine Klinik.