Stralsund Großer Zulauf zu Protestaktion: OB Badrow mit dabei Von dpa | 21.09.2022, 19:39 Uhr

In Stralsund haben am Mittwochabend erneut viele Menschen gegen die hohen Energiepreise demonstriert und Kostenentlastungen durch die Politik verlangt. Zudem wurden Forderungen nach einem Ende der Sanktionen gegen Russland und Öffnung der Erdgasleitung Nord Stream 2 laut. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung auf etwa 2000. Doch kamen im Laufe des Abends immer mehr Menschen hinzu. Bei den Protestaktionen am Montag waren in Stralsund laut Polizei lediglich 400 Teilnehmer gezählt worden.